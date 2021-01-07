شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخثلان ": لا بأس من الجهر في التهجد ولكن بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم الجهر في التهجد.

وقال " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك ":" لا بأس من الجهر في التهجد والفقهاء يقولون المتنفل مخير بين السر والجهر، والأفضل يختار ما هو الأصلح لقلبه ".

وأضاف:" اختر ما تري أنه الأصلح لقلبك، ما لم يكن يصلي وعنده شخص نائم فلا يرفع صوته حتى لا يزعجه لأن صلاة الليل نافلة، وأذية المسلم محرمة فلا يفعل نافلة يتسبب بها في ارتكاب أمر محرم "، متابعا:" فإذا كان الشخص عنده من ينزعج من الصوت فلا يرفع صوته حتى وإن كان غير نائما ".