أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح قمة العلا ويشيد ببيانها التاريخي

رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الـ«41» لقادة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس بمحافظة العلا.

وقال أمير منطقة جازان بهذه المناسبة: إن نجاح القمة الخليجية التاريخية الباهر يأتي تجسيداً للدور المهم الذي تقوم به المملكة ونجاح جهود القيادة الحكيمة ، وما بذله ولي العهد من أعمال ومساعٍ خيرة ساهمت بترجمة نتائج وبيان قمة العلا التاريخي على أرض الواقع؛ من أجل تحقيق وحدة وكيان دول مجلس التعاون الخليجية، ومواجهة مختلف الظروف والأحداث التي تحيط بالخليج والمنطقة بكل عزم وقوة.

ونوه أمير المنطقة بالجهود التي بذلتها المملكة في لم الشمل الخليجي والعربي من خلال التحضير المميز لانعقاد هذه القمة وتهيئة كل الإمكانيات وتذليل الصعوبات وتوحيد الصف وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق مزيدا من التطلعات والآمال والوحدة والأخوة بين الاشقاء بالخليج، داعيا أن يحفظ على البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.