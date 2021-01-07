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القبض على موظفي شركة أمنية خططوا لسرقة مليون ريال

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على (5) مواطنين من موظفي إحدى الشركات الأمنية بعد ثبوت تواطؤهم في التخطيط لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال، وقيام أحدهم، مواطن بالعقد الرابع من العمر سبق له العمل بالشركة، بتنفيذ الجريمة أثناء تغذية جهاز صرف آلي بالنقود في المنطقة.

وأوضح المتحدث الدباش أن إجراءات البحث والاستدلال التي تم تنفيذها فور مباشرة البلاغ، الذي تلقاه مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط عند الساعة 4:50 مساءً من يوم الأربعاء 22 / 5 / 1442 هـ ، أسفرت بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهمين بالجريمة ومتابعة منفذها بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة ( شرطة محافظة جدة ) والقبض عليه من الدوريات الأمنية بمحافظة جدة وضبط كامل المبلغ المسروق بحوزته وذلك في وقت وجيز، وقد تم إيقاف جميع المتهمين واستكمال الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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