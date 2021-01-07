القبض على موظفي شركة أمنية خططوا لسرقة مليون ريال

وأوضح المتحدث الدباش أن إجراءات البحث والاستدلال التي تم تنفيذها فور مباشرة البلاغ، الذي تلقاه مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط عند الساعة 4:50 مساءً من يوم الأربعاء 22 / 5 / 1442 هـ ، أسفرت بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهمين بالجريمة ومتابعة منفذها بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة ( شرطة محافظة جدة ) والقبض عليه من الدوريات الأمنية بمحافظة جدة وضبط كامل المبلغ المسروق بحوزته وذلك في وقت وجيز، وقد تم إيقاف جميع المتهمين واستكمال الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
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