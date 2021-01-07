2315 جولة رقابية على المصليات

نفذ موظفات القسم النسوي بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة أكثر من 2315 جولة ميدانية رقابية على المصليات النسائية للتأكد من التزامها وتطبيقها للتدابير الاحترازية وتعليمات الوزارة ومعرفة مدى التزامها ورصد ما يطرأ عليها من مخالفات لتتم معالجتها بشكل مباشر.
وأوضح مدير إدارة المساجد بمحافظة جدة ماجد شراحيلي لـ«دوت الخليج» أنه تم تكليف 18 موظفة ميدانية ما بين مراقبات وأمن وسلامة منذ مطلع السنة الهجرية حيث تم تقسيم أحياء جدة وفقاً لما تتطلبه حاجة الميدان وتكليف كل موظفة حسب النطاق المحدد لها.
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