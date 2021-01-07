لجنة لفحص خلل محطات الوقود

تجاوبت وزارة الطاقة مع فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران لبحث وسائل التعاون للوصول إلى أسباب زيادة زيت محركات السيارات بعد بلاغات من المواطنين والمقيمين من البنزين الأخضر 91 وظهور الخلل بعد تعبئة سيارتهم منه.

وجرى تشكيل لجنة مع مراقبي وزارة التجارة بنجران وقاموا بجولة تفقدية وتفتيشية على محطات الوقود ومراكز الخدمة بالمنطقة ومحافظاتها لسحب عينات والتأكد من سلامتها.

وكانت «دوت الخليج» نشرت الثلاثاء 29/12/2020 تقريرا حول وجود خلل بمحطات الوقود بمنطقة نجران.