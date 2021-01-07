جواثا تحتضن كرنفال الزهور

أضفت اللمسات الفنية على خارطة تنسيق الشتلات في كرنفال «الزهور2»، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء حالياً، بمدينة جواثا السياحية جمالاً وإبداعاً بتصاميم جمالية مبتكرة، وألوان متعددة، تنتشر في ساحة الكرنفال، على امتداد 20 ألف متر مربع تحولت إلى بساتين مختلفة الألوان الزاهية والروائح العطرية الفواحة، بمشاركة 11 مشتلاً، تعرض الزهور والورود ونباتات الزينة المنزلية، ونباتات الظل والديكور الداخلي والمستلزمات الخاصة بذلك، وتصاميم الحدائق.

10 آلاف زائر

أكد مدير الشؤون الزراعية في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنسق العام للكرنفال المهندس نبيل الوصيبعي لـ«دوت الخليج»، أن الأرقام الإحصائية لزوار الكرنفال، تشير إلى أن المعدل اليومي يتجاوز الـ 10 آلاف زائر وزائرة من مختلف الفئات العمرية، من داخل الأحساء وخارجها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى نجاح الكرنفال في رفع مستوى الثقافة الزراعية، والحفاظ على البيئة، وإدخال النباتات والزهور إلى المنازل، لافتاً إلى مشاركة مشاتل من محافظات المنطقة الشرقية، والقصيم، وجميع المشاركات صديقة للبيئة وعضوية، وتطبق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة والمتطورة.

تسويق منتجات

أبان عارضون في أركان «مشاتل» الكرنفال، أن حجم مبيعاتهم من الورود والزهور والنباتات فاق التوقعات، علاوة على توقيع عقود تصاميم ومتابعة الحدائق المنزلية، وتوريد الأشجار، موضحين أن أسعار الزهور والورد ونباتات الزينة في الكرنفال تبدأ من 1.5 ريال وحتى 2500 ريال لبعض الأصناف من النباتات، وتتفاوت حسب الأصناف والأنواع وحسب عمر الزهرة أو الشجرة، وهي فرصة سانحة للمشاتل في تسويق منتجاتها من النباتات الطبيعية، في أوقات الكرنفال وخارج أوقاته «على مدار العام»، لافتين إلى أن الكرنفال منح النباتات الطبيعية تعريفاً وأهمية لدى شرائح المجتمع المختلفة، وهو الذي أسهم في جذبهم لشرائها بعدما كانوا في الفترات الماضية يحرصون على اقتناء النباتات الصناعية، موضحين أن هناك زيادة في أعداد المشاتل المتخصصة في إنتاج الورود والزهور والنباتات والمؤسسات المتخصصة في تركيب أحواض الزراعة ومد شبكات الري بالتنقيط، وذلك بعد تنامي الوعي بأهمية المساحات الخضراء في المنازل والمكاتب لما تعكسه من جماليات وروائح عطرية.

فوائد الأشجار

استعرض المشاركون حزمة من فوائد الأشجار داخل المنازل والمكاتب، ومن بينها: توفر الماء إذ يمنع ظل الشجرة تبخر المياه، علاوة على زيادة نسبة الرطوبة في الغلاف الجوي، وتوفير الطاقة من خلال خفض الاحتياج إلى التكييف 50%، كما أنها تحد من التلوث.

أشجار في المنازل

1- لاكي بامبو «خيزران الحظ»

2- الصبار «الألوفيرا»

3- نبات العنكبوت

4- البنفسج الإفريقي

5- الزئبق

6- الأريكا