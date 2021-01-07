

روما 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 548 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 76877 حالة وفاة, فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2,18 مليون إصابة.

// انتهى //

00:23ت م

0213



روما 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 548 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), و 20331 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 76877 حالة وفاة, فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2,18 مليون إصابة.// انتهى //00:23ت م0213

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 548 وفاة بكورونا و20331 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.