السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2,067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أبوظبي 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واس

سجلت الإمارات 2.067 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 689 حالةً.

// انتهى //

00:16ت م

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أبوظبي 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسسجلت الإمارات 2.067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 218,766 حالةً.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 689 حالةً.// انتهى //00:16ت م0211

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