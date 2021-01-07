السعودية اليوم / الأوقاف الإسلامية تُقفل المساجد وتُعلق الصلوات الجماعية في لبنان بسبب كورونا



بيروت 22 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 6 يناير 2021م واس

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان اليوم إقفال جميع المساجد مؤقتاً في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.

ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.

// انتهى //

23:16ت م

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