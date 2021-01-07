السعودية اليوم / لبنان تُسجل 4166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 4166 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 136559، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1537 حالة بعد تسجيل 21 حالة وفاة.

// انتهى //

22:33ت م

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بيروت 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 4166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 199925 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 136559، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1537 حالة بعد تسجيل 21 حالة وفاة.// انتهى //22:33ت م0180

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