السعودية اليوم / جامعة شقراء تخرج 2074 خريجا وخريجة



شقراء 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

أعلنت جامعة شقراء اليوم عن تخريج 2074 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1442هـ, حيث بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريس 1758، منهم 1142 طالبة و 932 طالبا, فيما بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم 316 خريجا.

وقدم رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، التهنئة للخريجين والخريجات وحصولهم على الدرجات العلمية في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، مقدمًا الشكر لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح العملية التعليمية في ظل ظروف جائحة فيروس

من جهتها أكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة على أن الخريجين والخريجات باستطاعتهم الاستفادة من خدمات (السجل الأكاديمي، والوثيقة الإلكترونية المعتمدة)، المقدمة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك تسهيلاً لهم للحصول على وثائقهم.

// انتهى //

22:02ت م

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شقراء 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأعلنت جامعة شقراء اليوم عن تخريج 2074 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1442هـ, حيث بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريس 1758، منهم 1142 طالبة و 932 طالبا, فيما بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم 316 خريجا.وقدم رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، التهنئة للخريجين والخريجات وحصولهم على الدرجات العلمية في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، مقدمًا الشكر لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح العملية التعليمية في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا من جهتها أكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة على أن الخريجين والخريجات باستطاعتهم الاستفادة من خدمات (السجل الأكاديمي، والوثيقة الإلكترونية المعتمدة)، المقدمة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك تسهيلاً لهم للحصول على وثائقهم.// انتهى //22:02ت م0174

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