الفوضى تعم الكونجرس الأمريكي .. القصة كاملة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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انتهك المؤيدون للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث اجتمع المشرعون لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

مشاهد درامية:

في مشاهد درامية، احتشد المتظاهرون في المبنى، بينما كانت الشرطة تصطحب أعضاء الكونجرس.

وقال بايدن: إن هذا الإجراء يجب أن ينتهي الآن، وأصدر السيد ترامب رسالة فيديو يطلب فيها من مؤيديه العودة إلى ديارهم.

وتم تعليق الجلسة المشتركة للكونغرس التي تشهد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن وإجبارها على التوقف، ووردت أنباء عن إطلاق بنادق في المبنى وإطلاق النار على شخص واحد على الأقل.

مواجهات مسلحة:

وأفادت الأنباء أن امرأة في حالة حرجة بعد إصابتها في الرقبة، حيث حدثت مواجهة مسلحة على أبواب مجلس النواب.

كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع، وطُلب من أعضاء الكونجرس إخلاء المبنى أو البقاء في مكانهم، وغردت إحدى عضوات الكونجرس بأنها ستبقى في مكتبها.

وسجل ترامب رسالة فيديو على تويتر تدعو مؤيديه إلى مغادرة مبنى الكابيتول، لكنه استمر في تقديم مزاعم لا أساس لها من أن الديمقراطيين قد سرقوا الانتخابات.

وقال ترامب: “أنا أعرف ألمك، أعلم أنك مجروح. عليك أن تعود إلى المنزل الآن، يجب أن ننعم بالسلام… لا نريد أن يتأذى أحد”، فيما قال بايدن: إن المظاهرة تقترب من الفتنة ويجب أن تنتهي الآن.

وأضاف بايدن: “في هذه الساعة تتعرض ديمقراطيتنا لهجوم غير مسبوق”، فيما غردت المتحدثة باسم ترامب، كايلي ماكناني، أن الحرس الوطني بدأ في الانتشار.

دعوات ترامب للعنف:

وكان قال الرئيس الأمريكي: إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهوري، ساخرًا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسؤولين لقلب نتيجة الانتخابات.

وكان ترامب هدد بتعرض الولايات المتحدة للدمار في حالة عدم فوزه بالانتخابات، مطالبًا أنصاره بالزحف نحو مبنى الكونجرس.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصاره بواشنطن: يجب أن نقوم بتصويب الأمور لتفادي دمار الولايات المتحدة.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 في المجمع الانتخابي لكل ولاية على حدة، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع في التصويت الشعبي على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهوري ما زال يدعي بالباطل أن هناك تزويرًا على نطاق واسع وأنه الفائز.



