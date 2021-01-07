ترامب لأنصاره: عليكم العودة إلى المنازل الآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر حسابه في “تويتر”، أنصاره للعودة إلى منازلهم.

وقال دونالد ترامب: “لدينا انتخابات تم سرقتها.. عليكم العودة إلى المنازل الآن”.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: “الانتخابات كانت مزورة لكننا نريد السلام”.

وكشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن وقوع اشتباكات مسلحة بالقرب من أبواب الكونجرس الأمريكي.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن هناك مواجهة مسلحة عند الباب الأمامي للكونجرس الأمريكية، حيث يوجه ضباط الشرطة أسلحتهم نحو شخص يحاول الوصول إلى الباب الأمامي.

وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من الساعة السادسة مساء، وذلك للسيطرة على الأوضاع.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، أثناء التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الشرطة قررت إخلاء مبنيين في الكونجرس الأمريكي، وذلك مع اقتراب متظاهرين من المبنى.

