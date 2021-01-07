جو بايدن حزين ومصدوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي الفائز في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، في كلمة له تعليقًا على الأحداث التي شهدها الكونجرس: إن ما يجري هو اعتداء على الديمقراطية الأمريكية.

وقال جو بايدن: إن ما جرى هجوم على أبرز رموز القدسية في أمريكا، وما يجري فوضى ستنتهي إلى تمرد.

وأضاف: “أدعو ترامب أن يخرج على التلفزيون ويدعو لإنهاء الفوضى”.

وتابع جو بايدن: “ما جرى ليس مظاهرة، بل شكل من أشكال التمرد”. مضيفًا: “أنا مصدوم وحزين”.

وأضاف جو بايدن: “المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض، ويجب أن تتوقف فورًا”.

وأكد جو بايدن أنه رغم كل ما حصل في الكونجرس يبقى هناك تفاؤل وأمل.

