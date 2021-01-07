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جو بايدن حزين ومصدوم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

جو بايدن حزين ومصدوم

ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي الفائز في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، في كلمة له تعليقًا على الأحداث التي شهدها الكونجرس: إن ما يجري هو اعتداء على الديمقراطية الأمريكية.

وقال جو بايدن: إن ما جرى هجوم على أبرز رموز القدسية في أمريكا، وما يجري فوضى ستنتهي إلى تمرد.

وأضاف: “أدعو ترامب أن يخرج على التلفزيون ويدعو لإنهاء الفوضى”.

وتابع جو بايدن: “ما جرى ليس مظاهرة، بل شكل من أشكال التمرد”. مضيفًا: “أنا مصدوم وحزين”.

وأضاف جو بايدن: “المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض، ويجب أن تتوقف فورًا”.

وأكد جو بايدن أنه رغم كل ما حصل في الكونجرس يبقى هناك تفاؤل وأمل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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