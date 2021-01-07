الصحة تعلق على واقعة أخذ مقيم للقاح: التوجيهات الكريمة تشمل المواطن والمقيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة تعليقًا على ما تم تداوله بشأن أخذ مقيم للقاح ومدى أحقيته في تلقي اللقاح، أن التوجيهات الكريمة في هذا الشأن تشمل متابعات الخليج 365 والمقيم.

وقالت الصحة، في بيان لها: إنه إشارة إلى ما يتم تداوله حول حصول أحد الأشخاص على لقاح كورونا يوم الاثنين الماضي في مركز اللقاحات بمحافظة جدة، وحول أحقيته بأخذ اللقاح تؤكد وزارة الصحة أن الشخص مقيم متواجد بالمملكة بهوية مقيم النظامية وتحت كفالة أحد لشركات الخاصة بمحافظة جدة وضمن الفئات العمرية المشمولة باللقاح لهذه المرحلة.

كما تؤكد الوزارة أن التوجيهات الكريمة تؤكد على تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم المرحلة التي تحددها وزارة الصحة، وهذا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.



