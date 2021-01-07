فيديو.. أنصار ترامب يرشون أمن الكونجرس برغوة طفايات الحريق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

وثقت مقاطع فيديو متداولة وقوع اشتباكات بين أنصار المرشح المنتهية ولايته دونالد ترامب والشرطة.

وأظهر مقطع فيديو قيام أنصار ترامب برش قوات الأمن ورجال الشرطة في الكونجرس برغوة طفايات الحريق.

في سياق متصل، أعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءًا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت جرينتش).

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءًا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الخميس 7 يناير”.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.

