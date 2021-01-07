رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية وطرق حجز وإلغاء تذاكر الطيران

يتابع المواطنين في السعودية عن كثب كل مايتعلق بنظام الطيران داخل المملكة، سواء مايتعلق بالرحلات المحلية أو الدولية، ويسعون إلى اغتنام فرص العروض التي تقدمها الشركة وخاصة مع الأزمات التي تواجه شركات الطيران على مستوى العالم، ويبحث المواطنين بشكل دائم عن خدمة عملاء الخطوط السعودية للحجز أو الاستفسار عن العروض الدولية أو المحلية.

نقدم لكم في التقرير التالي كل مايتعلق بخدمة عملاء الخطوط السعودية للطيران الداخلي أو الدولي للحجز أو الاستفسار، والأمور المتعلقة بالنظام من أجل تطبيق المنظومة الآلية من أجل تقليص فترة ومدة عملية انتظار المسافرين عند اتصالهم بخدمات الحجز.

رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية من داخل المملكة

وتقدم الخطوط السعودية عددًا من الإجراءات لتسهيل حجز تذاكر الطيران الداخلي أو الدولي، من بينها التواصل مع خدمة العملاء من أجل الاستعلام عن موعد إقلاع الرحلات أو إلغاء التذاكر ضمن إطار المنظومة الإلكترونية تسهيلًا على المواطنين يرجي الاتصال على الرقم التالي 920022222 .

رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية واتس

وأطلقت الخطوط السعودية خدمة أخرى للتواصل مع العملاء تيسيرًا على المواطنين عبر تطبيق” واتس آب”، لحل الأزمات التي تعترض العملاء لمواجهة مشاكلهم والعمل على حلها على متن الرحلات، وتقدم الخدمة للعملاء كل مايتعلق الاستفسارات ومواعيد الإقلاع والوصول، وحددت الشركة رقم “0540000005”.

طريق أخرى للتواصل مع خدمة عملاء الخطوط السعودية

وحددت شركة الخطوط السعودية عدة طرق آخرى للتواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن كل مايتعلق بمواعيد إقلاع الطيران وإلغاء الحجوزات أون لاين عن طريق الدخول إلى هنا ، كما فتحت الشركة خدمة أخرى لتعامل مع الخطوط السعودية والرد على استفسارات العملاء من خلال الدخول عبر البريد الإلكتروني من خلال الدخول إلى هنا

إضافة إلى إطلاق خدمة أخرى للتواصل مع خدمة عملاء الخطوط السعودية من خلال العنوان البريدي المملكة العربية السعودية “الخطوط السعودية” ص . ب 24724 ، جدة 21446 أو التواصل عبر الفاكس: 9480 14847 966+.

طريقة استرجاع تذاكر الخطوط السعودية

وسمحت شركة الخطوط السعودية بخدمة استرجاع التذكرة واستعادة أموالهم مرة أخرى في حال اتخاذ قرار بالتراجع عن السفر من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني بطريقة سهلة ومسيرة من خلال إخال رقم التذكرة عبر الرابط التالي وللدخول اضغط هنا ثم اسم العائلة، ثم ينتظر رسالة نصية تصل إلى الجوال المسجل بسجل الحجز خلال دقائق معدودة ثم الانتظار فترة تتراوح من 7 أيام إلى 14 يومًا حتى تعود الأموال مرة أخرى إلى الحساب مع خصم رسوم التغيير فقط.

كما سمحت شركة الخطوط السعودية بإمكانية إلغاء حجز تذكرة الطيران من خلال الاتصال على الرقم التالي920030000.