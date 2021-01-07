شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح قمة العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين لقادة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت مساء أمس الأول بمحافظة العلا.

وقال أمير جازان إن نجاح القمة الخليجية التاريخية الباهر يأتي تجسيداً للدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ونجاح جهود القيادة الحكيمة، وما بذله ولي العهد من أعمال ومساع خيرة ساهمت بترجمة نتائج وبيان العلا التاريخي على أرض الواقع من أجل تحقيق وحدة وكيان دول مجلس التعاون الخليجية، ومواجهة مختلف الظروف والأحداث التي تحيط بالخليج والمنطقة بكل عزم وقوة.

ونوه الأمير محمد بن ناصر بالجهود التي بذلتها المملكة في لم الشمل الخليجي والعربي من خلال التحضير المميز لانعقاد هذه القمة وتهيئة كافة الإمكانات وتذليل الصعوبات وتوحيد الصف وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق مزيد من التطلعات والآمال والوحدة والأخوة بين الأشقاء بالخليج.

وفي ختام تصريحه، سأل المولى عزوجل أن يحفظ على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.