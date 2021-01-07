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7000 بلاغ إسعافي في مكة خلال شهر فقط

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جدة - خالد شويل - تجاوز عدد البلاغات الإسعافية الواردة إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال ديسمبر الماضي أكثر من (7356) بلاغا تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية حيث تجاوبت معها الفرق المتخصصه لتقديم الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن أعلى نسبة بلاغات سجلت (2280) «حالة مريض عادي» في حين كانت نسبة تسمم بالاستنشاق اقل من البلاغات الأخرى.

كما سجلت الحوادث بأنواعها أرقاما مرتفعة حيث تلقت الهيئة وباشرت (1900) بلاغا لحوادث مرورية مختلفة كالتصادم والدهس وانقلاب السيارة وغيرها.


محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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