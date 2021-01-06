شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يتوقع موعد ذروة الحالة الممطرة الثامنة ويصدم الجميع: "التغيير وارد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام1442هـ، يومي الخميس1442/5/23هـ، والجمعة 1442/5/24هـ، متوقعا أيضا هطول أمطار متفاوتة منخفيفة لشبه غزيرة وغزيرة في بعض الجهات مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان.

وأضاف " الحصيني ":" قوة الحالة بين مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وبين مناطق حائل والرياض والقصيم "، لافتا:" يغلب على أمطار الرياض والقصيم وحائل الديم مع سحب رعدية مع أجواء باردة وتقارب في الحرارة بين الصغرى والعظمى مما يعني أجواء باردة ليلاً ونهاراً، ويغلب على أمطار الغربيةوالجنوبية السحب الرعدية ".

وأشار " الحصيني "، خلال توقعاته:" ‏ تمتد الأمطار وهي خفيفة على أجزاء محددة من المدينةوالجوف، والشمالية وتبوك، ويعقبها موجة برد متوسطة القوة خاصة على الشمالية والوسطى والشرقية خاصة شمالها وشمال الغربية "، مضيفا:" التغيير وارد لأنها توقعات ".