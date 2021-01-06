شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تفاجئ المقيمين بـ "بشرى سارة" حول الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إطلاق النسخة الرقمية من هوية مقيم وأصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني " أبشر أفراد " تحت مسمى " هوية مقيم الرقمية "، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

ومن جانبه، أبان المتحدث الرسمي للمديرية النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق " أبشر أفراد " من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

ولفت إلى أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية " أبشر أفراد ".