شكرا لمتابعة خبر عن المرور: الحالات المسموح بها إضاءة مصابيح المركبة نهارًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدّدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، الحالات التي يجب على قائد المركبة إضاءة المصابيح فيها.

وأشارت إلى أنه يجب على قائد المركبة إضاءة مصابيحها نهارًا عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية، تحجب الرؤية.

وأكدت على أنه يجب على قائد المركبة إضاءة مصابيحها أثناء السير ليلًا على أي طريق، سواء كان مجهزًا أو غير مجهز بإنارة عامة.

وأضافت أنه يجب على قائد المركبة إضاءة مصابيحها للمركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب واستخدامها فقط في حالة وجود ضباب أو سقوط ثلوج أو أمطار غزيرة.