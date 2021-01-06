شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل نجاح عملية زراعة القلب لطفلة لم تكمل عامها الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من إجراء زراعة قلب ناجحة لطفلة رضيعة قبل أن تكمل عامها الأول كأصغر حالة زراعة قلب في تاريخ عمليات زراعة القلب في المملكة.

وقدم والد الطفلة الشكر للمتبرع من خلال حديثه لقناة " الإخبارية " مؤكدًا أنه لم ييعرف هوية المتبرع حتى الآن.

وأوضح كبير استشاريي جراحة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن العملية جرت بالرغم من عدم توافق فصيلة الدم كأول حالة من نوعها في المنطقة.

وأشار إلى أن ذلك كان ممكناً بسبب مايسمى طبياً "عدم نضج الجهاز المناعي" لدى حديثي الولادة لكنه يتطلب رعاية طبية دقيقة من بينها إعطاء أدوية نوعية وأن هذا الإجراء مُثبت علمياً ويتم في عدة مراكز متقدمة عالمياً لزراعة قلب الأطفال.

وأكد أن الطفلة الرضيعة ولدت بمرض نادر من أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي ما تسبب في اعتلالات قلبية شديدة وتدهور في عضلة القلب ونومت في قسم العناية المركزة وخضعت لتشخيص طبي دقيق من فرق طبية متعددة في طب الأطفال والأمراض الوراثية وجراحة القلب وأعطيت الأدوية اللازمة.

كما أجريت لها عدة عمليات كأفضل الخيارات الجراحية المتاحة طبياً لإنقاذ حياتها من بينها عملية إصلاح الصمام المترالي ثم عملية استبدال الصمام المترالي كاملاً عبر زراعة صمام صناعي بديل.