شكرا لمتابعة خبر عن تعليق مثير من وزير الشؤون الإسلامية على الأبيات الشعرية المهداة لولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أبيات شعرية جميلة أهداها الشاعر أحمد عوض الظفيري، لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عقب النجاح الكبير الذي تحقق في قمة العلا التاريخية.

وتفاعل " آل الشيخ " مع الأبيات الشعرية المهداة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله-، بصورة سمو ولي العهد التي طبع عليها الأبيات التي افتتحها الشاعر قوله:" كريمُ النفسِ عندَ النصرِ تسمو.. حليمٌ لا ترى في العفوِ كسّرا.. قويٌ تهتدي بالحقِ دوماً بشعبكِ تعتلي الأمجادَ قسّرا ".

وانهالت تعليقات المواطنين على صورة ولي العهد المطبوع عليه الأبيات الشعرية التي نشرها " آل الشيخ "، حيث حظيت بثناء وإشادة الجميع، كما حملت التعليقات الكثير من الكلمات التي تحمل في طياتها معاني الحب لولي العهد الذي سطر بمواقفه وشجاعته وتفانيه المحبة في قلوب مختلف شرائح الشعب.