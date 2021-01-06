شكرا لمتابعة خبر عن موظفو الجمارك والجوازات يتواجدون في منفذ سلوى الحدودي مع قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواجد موظفو الهيئة العامة للجمارك و المديرية العامة للجوازات في منفذ سلوى الحدودي مع قطر.

واظهرت صورة متداولة لوحة ترحيبية في منفذ سلوى الحدودي، تضمنت " حياكم الله نورت المملكة"، كإشارة لقرب تشغيل المنفذ، وفقًا لقناة " العربية ".

كانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

‏ويذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أكد على فتح الأجواء والحدود بين المملكة وقطر، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.