شكرا لمتابعة خبر عن إحالة المماطلين في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محكمة التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد نظام رسوم الأراضي البيضاء على ضرورة الالتزام بسداد الرسوم المستحقة في الفواتير التي تم إصدارها خلال مدة سنة من تاريخ إصدار الفاتورة.

وأوضح النظام أنه تفاديا لفرض مخالفات التأخر عن السداد على ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم فإنه يتطلب من المكلّفين المبادرة بتطوير أراضيهم أو سداد الرسوم المستحقة قبل انتهاء المدة النظامية للسداد.

وأشار إلى إحالة الفواتير غير المسددة إلى محكمة التنفيذ وتطبيق الإجراءات التي تحددها المحكمة وفق آلياتها.