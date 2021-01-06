حقيقة ما يتداول حول مواصفات عدادات المياه الذكية والقراءات التقديرية للفواتير

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الرياض - علي القحطاني - الري (صدى):

كشفت شركة المياه، عن حقيقة ما يتداول حول مواصفات عدادات المياه الذكية والقراءات التقديرية لفواتير المياه.

وأكدت الشركة أن العدادات الذكية المستخدمة في المملكة مطابقة لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس والجودة برقم (283-SASO-OIML-R49) واعتماد عام 2010م، وهي مطابقة للمواصفة العالمية القياسية الصادرة من المنظمة الدولية للقياس القانوني، علما بأن جميع عدادات المياه الذكية المستخدمة لدى شركة المياه الوطنية حاصلة على شهادة المطابقة (OMIL-R49).

وأوضحت أن كافة العدادات التي يتم استيرادها من قبل الشركة يشترط لاستلامها وجود شهادة مطابقة للمواصفات المشار لها من مختبر معتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وحول إصدار الفواتير للعملاء، أبانت الشركة أن أكثر من 90 في المئة من الفواتير تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية، في حين تصدر الفواتير الباقية بناء على معدل الاستهلاك الفعلي للأشهر الماضية " تقديرية " وبشكل آلي، وتتم التسوية دورية بناء على قراءات فعلية.

وأشارت إلى أن القراءات التقديرية تتم في أضيق الحدود، في حال لم تتمكن الشركة من جلب القراءة خلال دورة القراءة المجدولة، نظرا لوجود عوائق تمنع الوصول إلى قراءة فعلية، وسوف تستمر الشركة في رفع نسبة القراءات الفعلية للوصول إلى 95 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2021م والوصول إلى أفضل الممارسات بمنتصف العام الجاري.