شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحذر المواطنين من التجاوب مع رسالة غريبة تتعلق بلقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة، من التجاوب مع رسالة تتعلق بلقاح فيروس كورونا، موضحة أن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة.

وتنص الرسالة:" استشعارا بمسؤوليتنا وأخذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، نفيدكم بأنه تم إيقاف جميع المواعيد العيادات الخارجية إعتبارا من يوم الأحد من أجل سلامتك وحفاظا على صحتك، احجز موعدك لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، حمل التطبيق الآن: onelink.to/yjc3nj ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأربعاء، عن تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 144 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,899 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6272 حالة وفاة.