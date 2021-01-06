شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يتفاعل مع مشكلة عائلية بسبب نخلة مواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تفاعل الباحث الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، مع مشكلة عائلية لأحد المتابعين بسبب نخلة.

وقال المواطن في تسجيل صوتي: ” سلام يا أخ ، فيه مشكلة عائلية، النخلة مطلعة، وأمي تقول الشبط دخل، وأنا أقول ما راح من المربعانية إلا أسبوعين”.

وأضاف: ” أنا اسأل الزعاق ، أمي تقول النخل ما يطلع إلا بالشبط ، شف لنا الموضوع ، إما الزعاق ما عنده سالفة ، أو نخلتنا مطلعتن عصبان! ” .

ورد الزعاق قائلاً : ” كلامك صح وكلام أمك صح ونخلتكم صح وكلامي صح ، كلن يصلح سيارته والله لا يجيب الزعل” .

وأضاف : ” كلامك صح إن المربعانية لها أسبوعين داخلة على حساب أهل الشمال ، وكلام أمك صح إن نخل المزارع ما تطلع إلا مع دخول الشبط ” .

وتابع : ” والنخلة صح لأنه نخلة بيت ، ونخلة البيت دائماً نتدلع وتنزل مبكرة خاصة البرحية ، وكلامي صح إنه باقي على الشبط قرابة أسبوع ويدخل علينا ولا تنسوا تطعموني من نخلتكم وتبوس لي إيد أمك ، وسلامتكم”.