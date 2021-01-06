شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تلقي الأمير تركي بن محمد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأربعاء، عن تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 144 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,899 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6272 حالة وفاة.