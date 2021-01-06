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مدى إمكانية تلقي مرضى السرطان لقاح فيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المجلس الصحي السعودي اليوم الأربعاء مدى إمكانية تلقي مرضى السرطان لقاح .

وأكد المجلس الصحي أنه لا توجد أي تقارير علمية تشير إلى تأثير ضار للتطعيم على مرضى السرطان ، إذ أنه لا يشتمل على تقنية الفايروسات الموهنة غير النشطة التي قد تكون ضارة عليهم .

كما أكد أنه يشترط أن يكون النظام المناعي للمريض سليماً لحدوث استجابة مناعية قوية وإنتاج أجسام مضادة مستمرة .

وأشار إلى أن مرضى السرطان لم يخوضوا التجارب السريرية للقاحات نظراً لأنهم من الفئة المرفوض مشاركتها .

الجدير بالذكر أن الجهات المختصة تعمل على وضع معايير للتعامل مع مرضى السرطان بشأن اللقاح ، بينما يمكن للمريض الذي تم شفائه – بحمد الله – وكانت آخر جرعة علاج له منذ شهرين ولا يتلقى علاج للكورتيزون أن يتلقى اللقاح كسائر الأصحاء .

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