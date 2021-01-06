شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تجدد التنبيه بعقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت وزارة الداخلية بالعقوبة التي يتم فرضها حال عدم التزام الفرد بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص.

وذكرت أن القيام مثل هذه المخالفات يستوجب فرض غرامة قدرها ألف ريال على المنشأة أو المسؤول عنها، على أن تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأضافت أن هذه الغرامة تفرض أيضا على أي مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).