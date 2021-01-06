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"الداخلية" تجدد التنبيه بعقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت وزارة الداخلية بالعقوبة التي يتم فرضها حال عدم التزام الفرد بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص.

وذكرت أن القيام مثل هذه المخالفات يستوجب فرض غرامة قدرها ألف ريال على المنشأة أو المسؤول عنها، على أن تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأضافت أن هذه الغرامة تفرض أيضا على أي مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس (كوفيد - 19).

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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