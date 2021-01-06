شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تستثني أنشطة من متطلب الضمان المالي اللازم لترخيصها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت الهيئة العامة للنقل استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من متطلب الضمان المالي اللازم للحصول على تراخيص الأنشطة لمدة عام واحد فقط.

وأوضحت الهيئة هذه الأنشطة وهي نشاط توجيه الحافلات، نشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، ونشاط توجيه مركبات الأجرة، ونشاط توجيه المركبات لنقل البضائع.

وأضافت أن آلية الحصول على الاستثناء تتمثل في الحصول على الشهادة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإرفاق الشهادة عند استكمال إجراءات إصدار الترخيص النهائي من خلال بوابة نقل.