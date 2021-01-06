شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطوات تحديث الصكوك إلكترونياً عبر بوابة " ناجز " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة العدل اليوم الأربعاء خطوات تحديث الصكوك إلكترونياً عبر بوابة " ناجز " دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل .
ويمكن إتباع الخطوات التالية :
1- الدخول على بوابة " ناجز " :هنا
2- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد .
3- الإنتقال من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية ثم العقارات .
4- الإنتقال إلى خدمة تحديث الصكوك .
5- الإطلاع على شروط تقديم الخدمة .
6- التأشير على التعهد ثم تقديم طلب جديد .
7- تعبئة البيانات " كرقم الصك وتاريخه " .
8- إرفاق صور الصك من الأمام والخلف ثم حفظه ومتابعته .
9- الإطلاع على الطلب ثم إرساله .
10- سيطلب منك تسجيل رقم الجوال لإرسال الإشعارات ، رقم الجوال يبدأ بـ 966 .
11- ستصلك رسالة بإستلام طلبك وسيتم إشعارك بأي مستجدات .