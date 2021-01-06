شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطوات تحديث الصكوك إلكترونياً عبر بوابة " ناجز " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل اليوم الأربعاء خطوات تحديث الصكوك إلكترونياً عبر بوابة " ناجز " دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل .

ويمكن إتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على بوابة " ناجز " :هنا

2- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد .

3- الإنتقال من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية ثم العقارات .

4- الإنتقال إلى خدمة تحديث الصكوك .

5- الإطلاع على شروط تقديم الخدمة .

6- التأشير على التعهد ثم تقديم طلب جديد .

7- تعبئة البيانات " كرقم الصك وتاريخه " .

8- إرفاق صور الصك من الأمام والخلف ثم حفظه ومتابعته .

9- الإطلاع على الطلب ثم إرساله .

10- سيطلب منك تسجيل رقم الجوال لإرسال الإشعارات ، رقم الجوال يبدأ بـ 966 .

11- ستصلك رسالة بإستلام طلبك وسيتم إشعارك بأي مستجدات .