الحصيني: بدءًا من الليلة.. أمطار على 9 مناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار بدءا من الليلة في مناطق: «حائل، الجوف، القصيم، الرياض، مكة، المدينة، الباحة، عسير، جازان».

وأضاف الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، أن الأمطار تتفاوت من مكان لآخر وتكون من خفيفة إلى شبه غزيرة.

وتبابع: نبشر أهل العاصمة الرياض بأنها ستعيش أجواء جميلة نهاية هذا الأسبوع (بدءًا من منتصف ليلة الجمعة ويوم الجمعة)؛ حيث الأجواء الماطرة والباردة.

وبحسب «الحصيني» فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة فجر الخميس كالتالي:

ــ الرياض والقصيم: الصغرى من 11 إلى 15 درجة مئوية، والعظمى 21 إلى 23 درجة مئوية.

ــ مرتفعات الباحة وعسير وجازان: الصغرى من 8 إلى 11 والعظمى من 18 إلى 21 درجة مئوية.

ــ حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية: الصغرى من 7 إلى 10 والعظمى من 19 إلى 22 درجة مئوية.

ــ المدينة المنورة : الصغرى من 13 إلى 18 والعظمى من 21 إلى 28 درجة مئوية.

ــ مكة المكرمة: الصغرى من 18 إلى 22 والعظمى من 28 إلى 32 درجة مئوية.