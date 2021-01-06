خطوة بخطوة.. «الزكاة والدخل» توضح كيفية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، كيفية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع خطوة بخطوة من خلال الرحلات التعليمية.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، ذكرت الهيئة أنه يمكن رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع خطوة بخطوة عبر هذا الرابط بالضغط هنا

وأوضحت أنه يمكن التنقل بسهولة بين المحطات عبر الضغط على زر المسافة في لوحة المفاتيح أو الأسهم، ثم النقر على المكون لمعرفة المعلومات المصاحبة له، وسوف يظهر لك فيديو يجب أن تشاهده حتى النهاية للانتقال إلى المحطة التالية.

ولفتت الهيئة إلى أن القائمة الجانبية للشاشة سوف تمكنك من مشاهدة كل محطات الرحلة التعليمية وحالة الانتهاء منها، مؤكدة أنه لكي تتمكن من تجاوز محطات الرحلة التعليمية، يجب عليك التفاعل مع محتويات كل محطة لعرض المعلومات أو الإجابة عن الأسئلة.

اقرأ أيضًا:

تنويه من «الزكاة والدخل» حول إقرارات ضريبة الاستقطاع: آخرها 10 يناير