بالصور.. الأحوال المدنية تضع لافتات بطرق المملكة للتعريف بخدمة «الهوية الرقمية»

بدأت وكالة وزارة الدخلية للأحوال المدنية، التعريف بخدمة الهوية الوطنية في تطبيق الوزارة الالكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «الهوية الرقمية».

شملت التعريف بالخدمة الجديدة، لافتات وضعت بطرق مدن ومحافظات المملكة والمجمعات التجارية لتعرف المواطنين بخدمة «الهوية الرقمية»، فضلًا عن بث رسائل لجميع أرقام المواطنين للاطلاع على فيديو تعريفي عن هذه الخدمة.

وكانت الأحوال المدنية أطلقت خدمة «الهوية الرقمية»؛ لتسهل التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة؛ وذلك بتمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق «أبشر افراد» متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، إن إطلاق نسخة إلكترونية للهوية الوطنية في تطبيق «أبشر أفراد»؛ يأتي بهدف التسهيل على المستفيدين.

وأضاف الجاسر بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن التعاملات أصبحت في أغلبها إلكترونية وجاء إصدار الهوية على النحو المشار إليه لتسهيل تلك التعاملات وإثبات هوية حامليها.

وحول إمكانية الاستغناء عن الهوية الوطنية بعد تلك الخدمة، قال الجاسر: إن ذلك أمر مستبعد حاليًّا، فالبطاقة ما زال يتم استخراجها من مكاتب الأحوال المدنية.

وتابع الجاسر: إن استخدام الهوية الرقيمة ستكون لها استخدامات إلكترونية أخرى تختلف تمامًا عن استخدامات الهوية الوطنية، فقد يستغني المواطن عن حمل البطاقة، لكن من دون أن يستغني عن استخراجها من الأحوال المدنية.

واستكمل: إن بيانات الهوية ستكون موجود بالهوية الرقمية عبر تطبيق ميدان الموجود لدى رجال الأمن للتحقق من هوية المواطنين، وتستعمل في البنوك وشركات الاتصالات والبنوك وقطاعات الفنادق والسيارات.

وحول المدة المقررة لاستخدام الهوية الرقمية قال الجاسر، الجميع يمكن استخدامها الآن مع منصة أبشر، أما الجهات الأخرى فسيكون لها إعلان آخر بشأن الربط مع هذه الجهات لتحقيق التكامل في استخدام هذه الهوية.