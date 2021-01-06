«الخارجية» تدين هجوم النيجر الإرهابي وتعزي ذوي الضحايا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره واشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد مسؤول محلي في النيجر لوكالة الأنباء الفرنسية مقتل مئة شخص في هجمات على قريتين غرب البلاد السبت.

وقال ألمو حسن مسؤول المنطقة التي تقع فيها القريتان: عدنا للتو من مكان الهجمات. وصل عدد القتلى في تشوما بانجو إلى سبعين وفي زاروماداري إلى ثلاثين، متحدثًا عن إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مئة دراجة نارية.

وأوضح حسن لمهاجمة القريتين (اللتين تبعد الواحدة عن الأخرى سبعة كيلومترات)، انقسم المهاجمون إلى فريقين؛ بحيث هاجم أحدهما زاروماداري والآخر تشوما بانجو.

وتقع القريتان على بعد حوالي 120 كيلومترًا شمال العاصمة نيامي، في منطقة تيلابيري، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وتستهدف الجماعات الجهادية بانتظام هذه المنطقة منذ سنوات.