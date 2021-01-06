أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على بعض مناطق المملكة.. والدفاع المدني يحذر

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وذلك وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد عن توقعات هطول أمطار رعدية ابتداء من الخميس وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 1442/5/26 هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، إن مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، والقصيم، وحائل) تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وتوقعت أن تتعرض أجزاء من تلك المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق: (المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، والجوف) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

ودعت المديرية العامة الجميع إلى أخذ الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.