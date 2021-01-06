أمانة الرياض تناشد المتوقفين عن مزاولة الأنشطة سرعة تجديد الرخص أو إلغائها

ناشدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أصحاب الأنشطة التجارية المتوقفة بسرعة تجديد الرخصة أو إلغائها آليًّا بعد مرور عام أو أكثر على انتهائها.

وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: تفاديًّا لتراكم الرسوم على من ترك مزاولة النشاط، البدء بإجراء يضمن إلغاء الرخص التجارية آليًّا بعد مرور عام واحد أو أكثر على انتهائها دون تجديد.. بادر بسرعة تجديد الرخصة أو إلغائها آليًّا عبر منصة بلدي.

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