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بالصور.. أمانة جدة توزع الكمامات على مرتادي الواجهة البحرية

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الرياض - محمد عبدالله - حثتهم على إتباع الإجراءات الوقائية..

وزعت أمانة جدة، اليوم الأربعاء، الكمامات على مرتادي الواجهة البحرية، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار .

وعبر حسابها على تويتر، قامت الأمانة بنشر مجموعة من الصور، تُظهر توزيع الكمامات على مرتادي الواجهة البحرية، قائلة إنها حثت المواطنين والمقيمين على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية، وإتباع الإجراءات الوقائية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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