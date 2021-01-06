بالصور.. أمانة جدة توزع الكمامات على مرتادي الواجهة البحرية

وزعت أمانة جدة، اليوم الأربعاء، الكمامات على مرتادي الواجهة البحرية، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها على تويتر، قامت الأمانة بنشر مجموعة من الصور، تُظهر توزيع الكمامات على مرتادي الواجهة البحرية، قائلة إنها حثت المواطنين والمقيمين على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية، وإتباع الإجراءات الوقائية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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