«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية الخميس، تكون مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد مناطق المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه الأربعاء، إن مناطق: مكة المكرمة الباحة وعسير وحائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض وتبوك، المدينة المنورة، تتأثر الخميس بهطول أمطار رعدية الخميس، تكون مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية: