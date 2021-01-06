«الجهني»: موجات برد قادمة.. ما تبقى من يناير أكثر برودة

توقع الخبير المناخي، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني، موجات برد تحدث خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ ما بقي من شهر يناير الجاري سيكون أشد برودة مما سبقه.

كما توقَّع الخبير المناخي، حالة جوية متوسطة القوة وغزارتها محدودة على نطاقات ضيقة من منطقة القصيم ومكة وتؤثر على شمال المملكة وحائل وأجزاء من منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير والبداية المتوقعة يوم غدٍ الخميس وذروتها يومي السبت والأحد المقبلين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بتقريره لطقس الغد الخميس، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرمة الباحة وعسير وحائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض وتبوك، المدينة المنورة.

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