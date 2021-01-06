بالفيديو.. «المرور» يحدد الحالات المسموح بها إضاءة مصابيح المركبة نهارًا

حدّد المرور السعودي الحالات التي يجب على قائد المركبة إضاءة المصابيح فيها.

وعبر حسابه على تويتر، بث المرور فيديو جراف، جاء فيه: يجب على قائد المركبة إضاءة مصابيحها نهارًا عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية، تحجب الرؤية، مؤكدًا أنه يجب على قائد المركبة إضاءة مصابيحها أثناء السير ليلًا على أي طريق، وساء كان مجهزًا أو غير مجهز بإنارة عامة.

وأضاف المرور: يجب على قائدة المركبة إضاءة مصابيحها للمركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب واستخدامها فقط في حالة وجود ضباب أو سقوط ثلوج أو أمطار غزيرة.

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