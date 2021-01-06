حي الجزأين يعيق خطوط المشاة

طالب أهالي حي النسيم بالهفوف بمحافظة الأحساء، الجهات المعنية، بمتابعة حالة الطرق بالحي وتطبيق السلامة، خاصة مع غياب المطبات الصناعية وعدم وجود خطوط للمشاة، فيما أكدت أمانة الاحساء أن الحي يتكون من جزأين ولم يصل للنسبة التي يتم وضع خطوط مشاة في شوارعه.

ودعا الأهالي إلى ضرورة وضع لوحات سرعة، حتى لا يتعرض المارة لحوادث دهس، مطالبين أمانة الأحساء بمراعاة الهندسة المرورية في تصميم الشوارع، متسائلين متى تتحرك الأمانة أو الجهات ذات العلاقة، لمعالجة أوضاع الحي.وأوضح مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل لـ «دوت الخليج» أن حي النسيم يتكون من جزءين، ولم يصل للنسبة التي يتم وضع خطوط مشاة بشوارعه، أما تحديد السرعات ووضع المطبات الصناعية، فهو من اختصاص جهات أخرى بالتنسيق مع الأمانة.