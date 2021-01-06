ودعا الأهالي إلى ضرورة وضع لوحات سرعة، حتى لا يتعرض المارة لحوادث دهس، مطالبين أمانة الأحساء بمراعاة الهندسة المرورية في تصميم الشوارع، متسائلين متى تتحرك الأمانة أو الجهات ذات العلاقة، لمعالجة أوضاع الحي.وأوضح مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل لـ «دوت الخليج» أن حي النسيم يتكون من جزءين، ولم يصل للنسبة التي يتم وضع خطوط مشاة بشوارعه، أما تحديد السرعات ووضع المطبات الصناعية، فهو من اختصاص جهات أخرى بالتنسيق مع الأمانة.
كانت هذه تفاصيل خبر حي الجزأين يعيق خطوط المشاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.