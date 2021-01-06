مقترح شوري لتعديل نظام حماية حقوق المؤلف

درست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- في اجتماعٍ لها عقدته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، مقترح تعديل نظام حماية حقوق المؤلف، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مسوغات تقديم المقترح بشكل مفصل وأهدافه، وأبرز الجوانب الصياغية للمقترح، وذلك قبل الانتهاء من دراسته ورفعه للعرض أمام المجلس.

تقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون

أنهت اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعها إعداد مرئياتها المتعلقة بوجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440 /‏ 1441 أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة، كما استعرض الاجتماع وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440 /‏ 1441 أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث أعدت اللجنة رأيها المتضمن توصياتها بشأن التقريرين لطرحها للتصويت في جلسة قادمة.

نظام الإخلاء الطبي

عقدت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعًا لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والمحالة إليها من المجلس.

وناقش الاجتماع المرئيات المتعلقة بوجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 /‏ 1441، وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات على التقرير؛ تمھيدًا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس.

كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، والتي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته.

أبرز ما ناقشته لجان الشورى

- مقترح تعديل نظام حماية حقوق المؤلف

- الملاحظات حيال التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

- مناقشة التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

- مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي