مكافحة 219 ألف هكتار من الجراد الصحراوي

تمكنت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة من مكافحة نحو 219499 هكتاراً من الجراد الصحراوي في مناطق ومحافظات المملكة خلال عام 2020، منها 55890 هكتاراً في شهر ديسمبر ما يعادل نسبة 25.5% من إجمالي المساحات المعالجة.

ووفقاً للبيانات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، جاء شهر يناير ثانياً بـ44311 هكتاراً بنسبة 20.2%، ثم شهر أبريل بـ29868 هكتاراً بنسبة 13.6%، ثم فبراير بـ22645 هكتاراً بنسبة 10.3%، ثم أكتوبر بـ21290 هكتاراً بنسبة 9.7%، وحل شهر يوليو أقل الأشهر بـ440 هكتاراً.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن خطة الموسم الشتوي، استعداد مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بالوزارة للبدء بكافة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في عدة مواقع بمناطق المملكة، ويقوم المركز بتجهيز جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة سواءً كانت مناطق تكاثر شتوي أو تكاثر ربيعي، للحد من أضراره على القطاع الزراعي بالمملكة.

المكافحة 2020

219499 هكتارا

44311 ينايـر

22645 فبراير

10390 مـارس

29868 أبريـل

9015 مايــو

5360 يونيــو

440 يوليــو

1355 أغســطس

13745 سـبتمبر

21290 أكتوبـر

5190 نوفمبـر

55890 ديسمبر