مكافحة 219 ألف هكتار من الجراد الصحراوي

ووفقاً للبيانات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، جاء شهر يناير ثانياً بـ44311 هكتاراً بنسبة 20.2%، ثم شهر أبريل بـ29868 هكتاراً بنسبة 13.6%، ثم فبراير بـ22645 هكتاراً بنسبة 10.3%، ثم أكتوبر بـ21290 هكتاراً بنسبة 9.7%، وحل شهر يوليو أقل الأشهر بـ440 هكتاراً.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن خطة الموسم الشتوي، استعداد مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بالوزارة للبدء بكافة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في عدة مواقع بمناطق المملكة، ويقوم المركز بتجهيز جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة سواءً كانت مناطق تكاثر شتوي أو تكاثر ربيعي، للحد من أضراره على القطاع الزراعي بالمملكة.
المكافحة 2020
219499 هكتارا
44311 ينايـر
22645 فبراير
10390 مـارس
29868 أبريـل
9015 مايــو
5360 يونيــو
440 يوليــو
1355 أغســطس
13745 سـبتمبر
21290 أكتوبـر
5190 نوفمبـر
55890 ديسمبر
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