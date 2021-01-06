ممسحة الفرن تثير المخاوف

وقال صاحب المخبز لـ«دوت الخليج» إنه اضطر لوضع لافتة مكتوبا عليها «هذه ليست ممسحة أرض إنها ممسحة مخصصة للفرن وتستخدم بهدف التبريد» تفاديا للدخول في نقاشات حادة مع بعض الزبائن الذين يقومون فورا منذ رؤيتهم للعامل يستخدم الممسحة إما بتوثيق الموقف بالتصوير ورفع بلاغ أو تقديم شكوى لدى الجهات المعنية.
وأضاف أن عدم معرفة بعض الزبائن مستلزمات تنظيف الفرن والمطاعم يضعهم ويضع المخابز والمطاعم في موقف حرج، إضافة إلى إضاعة وقت الجهات المعنية التي تباشر استقبال البلاغ ثم بعد المباشرة يتضح لديهم الخلط واللبس بين ممسحة الفرن وممسحة الأرض.
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