88 % إنجاز مختبر صحة البيئة في نجران

يتطلع المواطنون في نجران إلى سرعة الانتهاء من مشروع مختبر صحة البيئة الواقع في حي الفهد الشمالي، فيما بلغت نسبة انجاز المشروع 88% والاعمال المتبقية 4% اعمال اعتيادية، و3% الاعمال الميكانيكية، 5% اعمال كهرباء، ويرى المواطنون أن للمختبر أهمية ودور كبير من خلال الكشف على الأغذية والخضار والفواكه من المبيدات الكيمائية والتي تشكل خطرًا على صحة الفرد والمجتمع. وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بنجران محمود قحاط لـ «دوت الخليج» أن المجلس قبل 3 سنوات دعا أمانة نجران إلى تشغيل مختبر صحة البيئة للتأكد من سلامة الأغذية والكشف عن متبقيات المبيدات والعناصر الدخيلة المسببة للتسمم الغذائي في التمور والخضار والفاكهة والمياه، ويكون المختبر في أحد مباني الأمانة أو استئجار مبنى حتى يتم الانتهاء من إنشاء المختبر.

ويقول سعيد الصقور وعبدالله آل منصور أن نجران بحاجة الى مختبر للكشف عن المبيدات الكيمائية التي تسبب الضرر على صحة الفرد والمجتمع، وندعو الأمانة إلى استئجار مبنى مؤقتًا حتى يتم الانتهاء من مقر المختبر.