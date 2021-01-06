مشعل بن ماجد يستقبل مدير فرع وزارة التجارة

استقبل محافظ جدة الأمير ‫مشعل بن ماجد، مدير عام فرع ‫وزارة التجارة‬ بمنطقة ‫مكة المكرمة‬ عبدالإله بن علي بن مشيط. واطلع على أعمال الفرق الرقابية ونتائج الحملات على المخالفات التجارية بالأسواق، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة العمل للقضاء على كافة المخالفات في الأسواق. وأعرب ابن مشيط عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع بمحافظة جدة.



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